За минулий рік 100 нардепів жодного разу не виступили у Раді, - КВУ

Серед фракцій "Європейська солідарність" та "Голос" немає депутатів, які б не виступали впродовж року.

Під час пленарних засідань упродовж 2020 року 100 народних депутатів не виступили у Верховній Раді жодного разу. Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Найбільше "мовчазних" депутатів у "Слузі Народу" - 73 особи або кожен четвертий депутат фракції. Серед депутатів монобільшості, які не сказали ні слова впродовж 2020 року – Євгеній Брагар (відомий своїм висловом щодо продажу собаки за тарифи), Юрій Корявченков (актор 95 кварталу відомий як Юзік), Жан Беленюк (український борець), Володимир Тимофійчук (відомий тим, що назвав Коломийський район Коломойським), Святослав Юраш (один з ініціаторів створення МФО "Цінності, гідність, родина").

Також серед "слуг народу", які жодного разу не виступили у Раді - низка осіб, які працювали в структурах "Студії Квартал 95": Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95"), Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95"), Олена Хоменко (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95").

Нульові показники виступів також мають 12 депутатів фракції "Опозиційна платформа За життя". Зокрема, Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кісільов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт, Ігор Абрамович.

Ще шестеро "мовчазних" депутатів - позафракційні: зокрема, Андрій Деркач (потрапив під санкції США), Олесь Довгий, Роман Іванісов (раніше звинувачений у зґвалтуванні), Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко.

Решта четверо парламентарів є членами групи "За майбутнє", троє – групи "Довіра" і двоє - фракції ВО "Батьківщина".

Серед фракцій "Європейська солідарність" та "Голос" немає депутатів, які б не виступали впродовж року.

Всього впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань.

Нагадаємо, найактивнішими лідерами фракцій у 2020 році були Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Головними прогульниками Ради торік стали народні депутати групи "За майбутнє". У середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи - 46%.

Рада IX скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року і за рік у турборежимі прийняла менше законів, ніж попередники.