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"Європейська солідарність" повідомила про перемогу свого кандидата на виборах мера Борисполя

Володимир Борисенко отримав 28,42% голосів.

"Європейська солідарність" повідомила про перемогу свого кандидата на виборах мера Борисполя
Фото: kyiv-oblast.eurosolidarity.org

Кандидат від партії «Європейська Солідарність» Володимир Борисенко переміг на виборах міського голови Борисполя. Про це повідомляє пресслужба "ЄС" з посилання на дані ТВК.

За даними Бориспільської міської територіальної виборчої комісії, Борисенко отримав 28,42% голосів, більш ніж на півтори тисячі голосів випередивши провладного кандидата, якого підтримувала коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини».

«Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди «Європейської Солідарності». Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь кращого кандидата! Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня», – написав у Facebook лідер«Європейської Солідарніості», експрезидент Петро Порошенко.

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