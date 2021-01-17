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В Україні запрацює платформа е-демократії “ВзаємоДія”

Громадяни зможуть подавати електронні звернення, брати участь в електронних конкурсах та в опитуваннях щодо розроблення державних рішень.

В Україні запрацює платформа е-демократії “ВзаємоДія”
Фото: kmu.gov.ua

В Україні вже цього року запрацює платформа е-демократії “ВзаємоДія”.

Про це у соцмережі Facebook написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Завдяки їй громадяни зможуть подавати електронні звернення, запити, петиції, брати участь в електронних конкурсах та в опитуваннях щодо розроблення державних рішень, вносити свої пропозиції до нормативно-правових актів”, – йдеться у повідомленні.

Проєкт цього тижня анонсували в Мінцифри та Секретаріаті Кабміну.

Він допоможе налагодити ефективну комунікацію між державою й громадянським суспільством та зробити механізми демократії максимально зручними, додав Шмигаль.

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