В Україні запрацює платформа е-демократії “ВзаємоДія”

В Україні вже цього року запрацює платформа е-демократії “ВзаємоДія”.
Про це у соцмережі Facebook написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Завдяки їй громадяни зможуть подавати електронні звернення, запити, петиції, брати участь в електронних конкурсах та в опитуваннях щодо розроблення державних рішень, вносити свої пропозиції до нормативно-правових актів”, – йдеться у повідомленні.
Проєкт цього тижня анонсували в Мінцифри та Секретаріаті Кабміну.
Він допоможе налагодити ефективну комунікацію між державою й громадянським суспільством та зробити механізми демократії максимально зручними, додав Шмигаль.