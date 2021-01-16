Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади ректора Національної академії Служби безпеки України Сергія Кудінова і призначив на його місце Андрія Черняка.

Про це йдеться у текстах указів №9/2021 та №13/2021 від 16 січня, опублікованих на сайті Офіса президента

"Звільнити Кудінова Сергія Сергійовича з посади ректора Національної академії Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу №9/2021.

Указом №13/2021 Зеленський призначив ректором Нацакадемії СБУ Андрія Черняка.

"Призначити Черняка Андрія Миколайовича ректором Національної академії Служби безпеки України", - йдеться в документі

Нагадаємо, Кудінов був призначений ректором Національної академії СБУ указом п'ятого президента Петра Порошенка від 4 квітня 2016 року. 22 березня 2019 року також указом Порошенка йому було присвоєно звання генерал-майора.