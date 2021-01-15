"Європейська солідарність" називає червоною лінією заяви про відновлення експорту газу з Росії

У партії вважаєють, що саме це питання обговорювался під час зустрічі у нормандському форматі.

Партія "Європейська солідарність" розглядає заяву виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка про плани уряду відновити експорт газу із країни-агресора як доказ намірів керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви. Про це йдеться в заяві, котра розміщена на офіційному сайті політичної сили.

"Підтверджується версія, яку «Європейська Солідарність» озвучила кілька днів тому у своїй заяві, що провокація з невмотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля. Тепер ми не сумніваємося у тому, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора", - вважають у "ЄС".

Там зазначають про категоричну неприйнятність відновлення експорту газу з Росії, який Україна не купує вже понад п'ять років.

"Це червона лінія, подібна тій, яку суспільство провело в листопаді 2019 року напередодні саміту Нормандського формату. Україна вже понад п’ять років не купує газу в Росії, і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головним здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією. «Європейська Солідарність» зробить все можливе, щоби влада зреклася свого зрадницького плану, а у разі необхідності – будемо апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій. Так званий дешевий російський газ – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу, тисяч і тисяч життів", - йдеться в заяві "Європейської солідарності".