Найактивнішими лідерами фракцій у 2020 році були Геращенко та Железняк, - КВУ

До уваги було взято такі показники, як участь у голосуваннях, відвідування засідань, виступи та кількість ухвалених законопроєктів.

Комітет виборців України проаналізував роботу народних депутатів, які були головами та співголовами парламентських фракцій у Верховній Раді 2020 року. До уваги було взято такі показники, як участь у голосуваннях, відвідування пленарних засідань, виступи та кількість зареєстрованих і прийнятих законопроєктів.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Так, найвищі показники роботи серед лідерів фракцій у Ірини Геращенко з "Європейської солідарності" та в Ярослава Железняка з "Голосу".

Геращенко має найвищі показники участі в голосуваннях ВР і виступів під час пленарних засідань. Упродовж року вона взяла участь у 78% голосувань, що є найвищим показником серед лідерів фракцій. Геращенко виступила 106 разів під час пленарних засідань (1-ше місце серед лідерів фракцій) і була присутня на 86 пленарних засіданнях (2-ге місце), зареєструвала 51 проєкт закону, вісім із яких було прийнято (3-тє місце).

Железняк відвідав усі пленарні засідання ВР впродовж року - 89 (1-ше місце). Народні депутати прийняли 16 проєктів законів його співавторства (1-ше місце). Загалом він зареєстрував 103 законопроєкти, взяв участь у 74% голосувань (3-тє місце), виступив у Раді 101 раз (2-ге місце).

Зазначимо, що Ярослав Железняк став головою фракції "Голос" лише 28 грудня 2020. Раніше цю посаду займав Сергій Рахманін.

"Натомість окремі лідери фракцій фактично провалюють роботу за певними напрямками. Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія має низькі показники участі в голосуваннях Ради. За рік він узяв участь лише в 54% голосувань. Також низькі показники участі в голосуваннях у Юлії Тимошенко (40%) та Юрія Бойка (15%)", - йдеться у звіті.

Найнижчі – у Вадима Рабіновича з "Опозиційної платформи – За життя". Співголова ОПЗЖ відвідав найменше пленарних засідань (48 засідань із 89), має найнижчі показники участі в голосуваннях (за рік взяв участь лише в 5% голосувань), виступив 9 разів за рік та має найменші показники продуктивності законодавчої роботи (лише 2 проєкти законів його авторства було прийнято).

Нагадаємо, головними прогульниками Ради торік стали народні депутати групи "За майбутнє". У середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи - 46%.

Рада IX скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року і за рік у турборежимі прийняла менше законів, ніж попередники.