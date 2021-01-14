Комітет Ради схвалив скорочення нардепів до 300

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 народних депутатів.

За відповідне рішення проголосували 17 із 22 членів комітету.

Для ухвалення законопроєкту Верховною Радою в цілому потрібна конституційна більшість - 300 голосів.

"Після річної перерви Комітет з питань правової політики повернувся до розгляду президентського законопроєкту 1017 від 29.08.2019 та надав зелене світло на зменшення складу народних депутатів України з 450 до 300", - написав у фейсбуці член комітету нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко.

Нагадаємо, у 2000 році на Всеукраїнському референдумі майже 90% українців проголосували за скорочення Верховної Ради з 450 до 300 депутатів.

16 грудня 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

4 лютого 2020 року Рада попередньо схвалила цей законопроєкт.

У разі прийняття нові норми стосуватимуться Верховної Ради наступного скликання. Парламент, обраний до набуття законом чинності, продовжить виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.

Представники опозиції під час обговорення законопроєкту вказували, що Конституційний Суд схвалив цей законопроєкт із зауваженнями. На їхню думку, це потрібно враховувати під час прийняття законопроєкту.

Питання про скорочення кількості депутатів парламенту було в опитуванні Зеленського 25 жовтня 2020 року. Під час проведення цього так званого опитування були виявленні численні порушення: респонденти могли відповідати на запитання необмежену кількість разів, а особи, котрі проводили опитування, в деяких випадках перебували всередині приміщень для голосування, пише Чесно.

У "Слузі народу" згодом заявили, що за зменшення складу Верховної Ради висловилися майже 90% опитаних. Іще до проведення опитування влада заявляла, що за його результатами до парламенту внесуть відповідні законопроєкти.