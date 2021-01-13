У Верховній Раді відбувається закрите засідання голів фракцій за участю керівництва Уряду і НАК "Нафтогаз" з приводу тарифів.

Фото: Lb.ua Шмигаль, Вітренко та Коболєв на закритій нараді голів фракцій.

Про це LB.ua повідомив голова фракції Голос Ярослав Железняк.

"У Раді відбувається закрита нарада голів фракцій. Присутні: прем’єр, в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко та голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Розглядаємо питання щодо тарифів", - заявив він.

На порядку денному питання цін на газ, розподіл газу та електрику.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Учора стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Учора на нараді обговорювали регулювання цін на газ. LB.ua вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді прем'єра з представниками Міненерго, Нафтогазу і Офісу президента 11 січня.

Виходячи з документа, планується встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.

Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів пропонує ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону.