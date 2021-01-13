ГО "Справа громад" має намір оскаржити видалення пов'язаних із нею профілів у Facebook

ГО «Справа громад» заперечує безпідставні звинувачення щодо будь-яких «скоординованих зусиль для маніпулювання суспільними дискусіями для стратегічної мети». Про це йдеться у заяві організації, яка оприлюднена на її сторінці у фейсбуці.

Там запевняють, що заблоковані активісти та блогери не практикують «скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні», не використовують фейкові акаунти та не поширюють фальшивий контент.

"Якщо називати речі своїми іменами, це є ніщо інше як спланована бот-атака, організована чинною владою. ГО «Справа громад» пов’язує наступ на патріотичну, проукраїнську аудиторію соціальних мереж", - йдеться у заяві.

У ГО «Справа громад» заявили, що використають усі можливості для оскарження таких дій і подачі відповідних апеляцій.

Нагадаємо, соцмережа Facebook у грудні 2020 видалила кілька десятків профілів, що пов'язані з партією "Європейська солідарність" і громадськими організаціями "Справа громад" і "Антикорупційний блокпост".