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Кулеба назвав недоречними "менторські нотки" у висловлюваннях Лукашенка щодо Зеленського

"Президента України немає сенсу нічого повчати, тим більше Лукашенку".

Кулеба назвав недоречними "менторські нотки" у висловлюваннях Лукашенка щодо Зеленського
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав на недоречність "менторського тону" з боку Олександра Лукашенка у висловлюваннях про президента України Володимира Зеленського.

Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "1+1".

"По-перше, президента України немає сенсу нічого повчати, тим більше Лукашенку. Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і оці всі менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними", - наголосив Кулеба.

Голова МЗС назвав Лукашенка "відомим персонажем, який завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями".

"Але чим далі, тим далі вони є відірваними від реальності взагалі. Це можете вважати офіційною реакцією", - зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що позиція України стосовно Білорусі залишається незмінною: "Ми були, є і будемо на боці дружнього нам і дуже близького білоруського народу".

Нагадаємо, Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що "не тримає зла" на "молоду людину і молодого президента" Зеленського, і назвав його "людиною, здатною до навчання".

У листопаді минулого року Лукашенко відреагував на позицію України щодо невизнання його президентом Білорусі і сказав: "Чия б корова мукала, а Зеленського - мовчала". Він також розкритикував рейтинг Зеленського і заявив, що "треба примудритися, щоб за півтора-два роки його обвалити".

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Однак незважаючи на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня 2020 у Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Зазначимо, що у 2019 році Лукашенко очолив рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів.

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