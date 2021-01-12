Єрмак і Козак прилетіли до Берліна на переговори у "нормандському форматі"

Про подробиці зустрічі буде повідомлено після її закінчення.

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак у вівторок, 12 січня, прилетів до Берліна для участі в зустрічі політичних радників "нормандського формату".

Про це повідомив журналістам представник посольства Росії у ФРН, передає "Інтерфакс-Україна".

"Предметом зустрічі представників країн "нормандської четвірки" стане обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту", - повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням агентства, до Берліна прибув також глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами речниці Єрмака Дар’ї Зарівної, про подробиці зустрічі буде повідомлено після її закінчення.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що робота в "нормандському форматі" відбувається безупинно й зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти вже в січні 2021 року.

11 вересня 2020 в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн "нормандського формату". Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами. 9 грудня Міністерство закордонних справ України закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень.

В інтерв’ю The New York Times президент Володимир Зеленський заявив, що посилити переговори в "нормандському форматі" міг би президент США Джо Байден.

5 січня повідомляли про телефонну розмову президента РФ і канцлерки Німеччини. За інформацією Кремля, Путін і Меркель обговорили мінські угоди та нормандський процес.