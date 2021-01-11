"Євросолідарність" повторно зареєструвала законопроєкт про статус полонених

Законопроєкт про статус полонених повторно зареєстрований у парламенті. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«В минулому скликанні ми прийняли закон про статус військовополонених і заручників у першому читанні, на жаль, нинішній парламент заблокував цю ініціативу. Сьогодні «Європейська Солідарність» разом з колегами з «Голосу» повторно зареєстрували закон про статус полонених – держава має взяти відповідальність за реабілітацію, допомогу в юридичному захисті і супроводі підготовки позовів проти причетних до катувань, соціальну підтримку», – написала Геращенко.

Нагадаємо, законопроєкт №8205 “Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами” в першому читанні Верховна Рада ухвалила у липні 2019 року.