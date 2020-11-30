Разумков, голови фракцій та Офіс президента провели нараду

У Верховній Раді провели нараду керівництва парламенту та голів фракцій за участю керівників Офісу президента.

Про це повідомила у Facebook народний депутат Ірина Геращенко.

"Триває нарада керівництва ВР і лідерів фракцій за участю керівництва ОП. Головні теми – закони на підтримку бізнесу, вирішення проблеми ФОП, повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування", - написала Геращенко.

Глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про підтримку малого і середнього бізнесу, який передбачає компенсацію для найманих працівників, повинен набрати чинності до 9 грудня.

"Обговорювали питання про прийняття законопроєктів про підтримку малого і середнього бізнесу. Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроєкт був уже підписаний і набрав чинності до 9 грудня, тому що є десь два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тис. грн на людину", - сказав Арахамія після наради.

Нагадаємо, 26 листопада Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку бізнесу на карантині. Документ визначений президентом як невідкладний.

24 листопада Офіс президента оприлюднив відео, у якому Володимир Зеленський повідомив, яким чином держава буде підтримувати бізнес, який не може працювати через введення карантину.

Глава держави заявив, що передбачається одноразова допомога у розмірі 8 тис. гривень тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

Також виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць.

Окрім того, компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ, а також погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 гривень.

Планують також відновити програми, які працювали під час весняного локдауну: матеріальна допомога ФОПам з дітьми до 10 років, кредитні канікули, компенсації з безробіття.