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Вибори мера Чернівців виграв Клічук

За Клічука проголосували 59,54% виборців.

Вибори мера Чернівців виграв Клічук
Фото: acc.cv.ua

У другому турі виборів міського голови Чернівців переміг підприємець Роман Клічук.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на результати міської виборчої комісії.

За Клічука проголосували 59,54% виборців.

За його опонента Віталія Михайлішина віддали голоси 37,5% виборців.

Роман Клічук понад 20 років займається підприємництвом. Він є власником компанії "Рома", яка займається гуртовою торгівлею алкогольними напоями, продуктами харчування та тютюновими виробами. Також Клічук володіє фірмою "Гойра груп", яка об’єднує декілька ресторанів міста.

Клічук був депутатом обласної ради від фракції "Батьківщина". Балотувався до парламенту за списком "Самопомочі", втім не пройшов. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Нагадаємо, вчора в Чернівцях обирали міського голову. За результатами екзит-полів, лідирував Роман Клічук з 59,1% голосів.

Напередодні до Чернівецької міської ТВК надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій.

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