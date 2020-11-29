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Порошенко: "Уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен політик, який пов’язує майбутнє з європейською Україною

"Патріотичний імунітет України тоді спрацював на відмінно і дотепер є чітким нагадуванням всім політичним силам в Україні". 

Порошенко: "Уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен політик, який пов’язує майбутнє з європейською Україною
Фото: "Євросолідарність"

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко нагадав, що у цей день сім років тому на Вільнюському саміті "Східного партнерства" Віктор Янукович пішов супроти волі власного народу, проігнорував суспільний консенсус щодо європейського майбутнього держави та відмовився укласти Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Це рішення стали початком кінця режиму Януковича, цитують Порошенка у пресслужбі "ЄС".

"Патріотичний імунітет України тоді спрацював на відмінно і дотепер є чітким нагадуванням всім політичним силам в Україні. «Уроки Вільнюсу» має пам’ятати кожен можновладець та політик, який пов’язує своє майбутнє із суверенною, незалежною, європейською Україною. Особливо, якщо знову захочеться домовитись із Кремлем за спиною в українців, або продати європейські цінності та демократичне майбутнє української нації за кубометр газу, кіловат дешевої російської енергії чи токсичні кремлівські кредити", - зазначив він.

Петро Порошенко додав, що вірить в те, що колись саме та ручка, яку не наважився застосувати колишній злочинний режим у Вільнюсі, підпише домовленості про інтеграцію України і до ЄС, і до НАТО. 

Нагадаємо, що 21 березня 2014 року Україна уклала з ЄС політичну частину Угоди про асоціацію, проте найважливішу її частину - економічну - було відкладено. 

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