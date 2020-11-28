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Железняк: розгляд проєкту держбюджету-2021 продовжать після 7 грудня

Для цього Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

Железняк: розгляд проєкту держбюджету-2021 продовжать після 7 грудня
Фото: facebook/Голос

Верховна Рада розгляне проєкт Державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні після 7 грудня.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк після спільного засідання керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій.

"Бюджет 2021 року: на наступному тижні не буде. Буде позачергова сесія після 7 грудня", - повідомив Железняк.

У порядку денному цього тижня не буде і законопроєкту про НАБУ № 4437.

Железняк додав, що у грудні Верховна Рада можливо збільшить кількість пленарних днів.

"Наприклад, зробити 2-3 пленарні тижні поспіль. Але тут є проблема, тому що не тільки багато депутатів хворіють, але й понад 50 працівників Апарату Ради", - зазначив він.

Нагадаємо, проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання зареєстровано у Верховній Раді.

У проєкті доходи бюджету на 2021 рік закладаються на рівні 1 трлн 92 млрд, видатки - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефіцит - 5,47%.

Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав проєкт збалансованим, оскільки при його ухваленні було враховано більшість правок депутатів.

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