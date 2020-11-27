В РФ засудили українського політв'язня Марченка на 10 років

Суд РФ засудив політв'язня Олександра Марченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві.

Про це повідомила у Facebook дружина засудженого Катерина Марченко.

"Моєму чоловіку - Олександру Марченку винесли вирок...10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок не можливий, але все одно сподівались на якесь Диво. Чи можна взагалі бути готовим почути такі страшні та доленосні слова і прийняти той факт, що "там" вже все давно вирішили за тебе?! Навіть не уявляю які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне - він тримається, тому що має неймовірну силу волі", - написала Катерина.

Дружина політв'язня також звернулася з проханням про допомогу до президента України Володимира Зеленського та поінформувала про вирок офіс українського омбудсмена Людмили Денисової, МЗС України, місії ОБСЄ й ООН та низку посольств закордонних держав в Україні: США, ФРН, Швейцарії, Польщі.

У коментарі до посту консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що наступного тижня буде бачити Олександра Марченка в СІЗО та надасть йому всю можливу підтримку.

Нагадаємо, у грудні 2019 російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політичним в'язнем громадянина України Олександра Марченка.

Повідомляють, що українця Олександра Марченка затримали спецслужби самопроголошеної "ДНР" 17 грудня 2018 року. Після двох місяців в ізоляторі "МДБ ДНР" 18 лютого 2019 року Марченка доправили на кордон Донецької та Ростовської областей і передали представникам ФСБ Росії. Кримінальну справу проти Марченка порушили лише 30 квітня 2019 року. Майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів, а також у депортаційному центрі Краснодарського краю. Однак Олександра не видворили в Україну, а помістили в слідчий ізолятор, звинувативши в підготовці до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 1 ст. 226.1 КК).

На думку слідства, Марченко зі спільником із Росії навесні 2018 року розробив план придбання і провезення через російсько-український кордон двох комплектів електровакуумних приладів (клістронів), призначених для використання в зенітно-ракетному комплексі моделі С-300. Захист Марченка заявляв про його невинуватість, тортурні умови утримання в "ДНР" і про самообмову, зроблену на кордоні через примус спецслужб.

Меморіал" вивчив доступні матеріали адміністративних і кримінальних справах і з'ясував, що Марченко багаторазово і без проблем перетинав кордон Росії, нібито вже здійснюючи інкриміновану йому підготовку до злочину. "Однак поштовхом до переслідування стало тільки перебування в ізоляторі "МДБ ДНР" - на території, де не чинні норми українського, російського і міжнародного права, що викликає недовіру до отриманих там свідчень", - зазначають правозахисники. Однак навіть вони не стали причиною негайного переслідування - в Росії понад два місяці Марченко під надуманими приводами перебував у спецприймальнику для адміністративно заарештованих і в Центрі для іноземців і осіб без громадянства.

У "Меморіалі" пов'язують відсутність слідчих дій з переговорами України і Росії про формат обміну полоненими.