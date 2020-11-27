Проєкт закону про держбюджет-2021 зареєстровано в Раді

Проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання зареєстровано у Верховній Раді.

Оновлений текст законопроєкту було внесено 26 листопада, свідчать дані на сайті парламенту.

Проте у графі "Дати та стан проходження" зазначається, що 27 листопада парламентом одержано доопрацьований проєкт. Наразі його передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 26 листопада Кабмін на позачерговому засіданні затвердив проєкт бюджету-2021 до другого читання.

У проєкті доходи бюджету на 2021 рік закладаються на рівні 1 трлн 92 млрд, видатки - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефіцит - 5,47%.

Сергій Марченко назвав проєкт збалансованим, оскільки при його ухваленні було враховано більшість правок депутатів.