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Проєкт закону про держбюджет-2021 зареєстровано в Раді

Документ передано на розгляд керівництву.

Проєкт закону про держбюджет-2021 зареєстровано в Раді
Фото: Верховна Рада

Проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання зареєстровано у Верховній Раді.

Оновлений текст законопроєкту було внесено 26 листопада, свідчать дані на сайті парламенту.

Проте у графі "Дати та стан проходження" зазначається, що 27 листопада парламентом одержано доопрацьований проєкт. Наразі його передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 26 листопада Кабмін на позачерговому засіданні затвердив проєкт бюджету-2021 до другого читання.

У проєкті доходи бюджету на 2021 рік закладаються на рівні 1 трлн 92 млрд, видатки - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефіцит - 5,47%.

Сергій Марченко назвав проєкт збалансованим, оскільки при його ухваленні було враховано більшість правок депутатів.

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