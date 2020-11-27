В Офісі Президента запевняють, що не обговорюють кадрові перестановки в уряді

Тимошенко також заперечив чутки про можливе призначення керівником уряду Володимира Гройсмана та про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

В Офісі Президента не думають над звільненням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє “Укрінформ”.

"Денис (Шмигаль - ред.) дійсно потрібна людина. Людина, в якої є команда і який наразі працює над тим, аби подолати ковід - це загальносвітова проблема. Та кризова ситуація в економічному плані, яка теж не лише в нашій країні", - сказав Тимошенко.

Він пов’язав чутки про відставку Дениса Шмигаля з тим, що той може бути комусь невигідний на посаді очільника уряду.

Тимошенко також заперечив чутки про можливе призначення керівником уряду Володимира Гройсмана та про можливе звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

"Якби це було питання вирішене і його хотіли звільнити, то звільнили б на минулій або позаминулій сесії Верховної Ради", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада не підтримала програму дій уряду Дениса Шмигаля, не надала річний імунітет від відставки Кабміну."Слуги народу" дали всього 176 голосів. До цього перший проєкт програми уряду відправили на доопрацювання.