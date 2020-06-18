«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»

18 июня Верховная Рада во второй раз не поддержала программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля , отказав в предоставлении годового иммунитета от отставки Кабмина. Не помогли даже уговоры президента Владимира Зеленского , который по скайпу просил свою фракцию проголосовать за документ – хотя бы для того, чтобы показать, что монобольшинство все еще существует. Подробности – в репортаже LB.ua.

«Планерка» с президентом

Ровно две недели назад, 4 июня, парламент отправил на доработку программу деятельности правительства. Депутатам не понравилась чрезмерная лаконичность документа, а также отсутствие хотя бы одной конкретной цифры и внятных экономических прогнозов. За это время Кабмин Шмигаля подготовил обновлённый документ с учетом новых договорённостей с МВФ. И повторно внёс его в парламент.

Фото: kmu.gov.ua

Накануне четвергового заседания один из депутатов «Слуги народа» убеждал LB.ua, что «ни каких указаний сверху по поддержке программы Кабмина не поступало». В качестве доказательства даже показал свой телефон и внутреннюю партийную переписку в общем чате, где проводился опрос депутатов «Слуги» касательно правительственного документа. «Вот видите, увы, большинство депутатов программу не поддерживают. Как показал опыт правительства Гончарука, которое быстро сломалось, Кабмин Шмыгаля может поломаться ещё быстрее. Поэтому голосов за программу и иммунитета от отставки на год не будет. Это не плохо и не хорошо», – утверждал наш собеседник.

По словам других нардепов, новый документ хоть и доработан существенно, но все равно вызывает много спорных вопросов. «Это и обязательства Кабмина перед МВФ поднять тарифы, ужесточить взыскания долгов за коммуналку. Это точно не понравится нашим избирателям, что не на руку накануне местных, а может и досрочных парламентских выборов осенью», – делилась одна из представительниц «Слуги».

Этим же вечером профильный комитет Верховной Рады по экономическому развитию провёл заседание, где депутаты не поддержали программу и рекомендовали залу «определиться путём голосования». Казалось бы, все было предрешено.

Но перед утренним заседанием в четверг, в 9-30, всех «слуг» в срочном порядке собрали в «кинозале» Рады для того, чтобы послушать напутственную речь президента Владимира Зеленского посредством скайпа (глава государства остаётся на обсервации после подтверждения положительного теста на коронавирус у жены).

Фото: Макс Левин

«Говорил недолго. Просил голосовать за программу, назначения министра образования и экологии. Главный его аргумент – речь не об иммунитете правительства, а о политической позиции. Монобольшинство есть или его нет. И вы должны проголосовать, либо избиратели не поймут ваш демарш. Мы должны быть одной командой», – пересказывал речь гаранта источник LB.ua сразу после заседания фракции.

По словам участников заседания, вопросы президенту задать не успели. «Хотя были желающие объяснить ему причины нашей неготовности голосовать за документ Шмигаля, как и токсичного Сергея Шкарлета (кандидат на пост министра образования, – LB.ua)», – рассказал один из депутатов.

Опять отказ

Рассмотрение программы традиционно началось с выступления премьера, который начал с громкого заявления о преодолении коронаризиса. «И теперь мы предлагаем новый план. Это поддержка украинского производителя, малого и среднего бизнеса. Поддержка энергетики и фермеров. Медицинская реформа и пенсионная. Удешевление кредитов, повышение социальных стандартов. И это большое количество шагов, направленных на наш общий результат... Мы не являемся правительством мечтателей или популистами, мы пришли исправлять чужие ошибки и выполнять ожидания общества... Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать без каких-либо иммунитетов», – читал с листка премьер.

Фото: Макс Требухов

По его словам, в доработанном документе прописаны четкие задания и сроки их выполнения по каждому министерству, чего не было в первом варианте программы. Дополнительно будет подготовлен план действий правительства с более конкретными цифрами и расчетами. Больше всего подпунктов прописано в блоке экономической политики. В частности, предлагается полноценно запустить экспортно-импортное агентство (кстати, идея не новая, а продвигалась ещё в парламенте предыдущего созыва нардепами Радикальной партии Олега Ляшко). Кабмин пообещал стимулировать рост промышленного производства, создание индустриальных парков, ОПК, субсидирование аграриев и «массы других заданий», как отметил премьер.

Дальше последовали вопросы нардепов. Глава экономического комитета и член «Слуги» Дмитрий Наталуха озвучил главную претензию к программе. Мол, это должен быть план не МВФ, а украинского правительства.

«С этим правительством все уже понятно. Если вы не можете ответить на все вопросы, то, господин, премьер-министр, уйдите с этого поста», – заявил лидер группы «За будущее» Тарас Батенко.

Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности» напомнил, что изначально Кабмин подал программу на 10 страниц, а сейчас на 85, но это не меняет сути. «Нет смысла обсуждать ни одну из этих страниц. Кабмин уже проработал 100 дней, нужно представлять отчёт, а не программу... Вы говорите о преодолении коронакризиса? Вы издеваетесь над нами?» – перешёл на крик Гоначаренко.

Фото: Макс Требухов

В итоге уговоры президента не помогли: на табло появились 207 «за» при минимально необходимых 226, что глава «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала красноречиво «билетом на выход». Не спасли 8 голосов внефракционных и 17 группы «Доверие», которые традиционно страхуют «слуг» при нехватке голосов. Но в этот раз дефицит покрыть не удалось: только 176 нардепов «Слуги» из 248 нажали «зеленые» кнопки. Воздержались 25, не голосовали – 13 депутатов, отсутствовали – 34. Один из влиятельных депутатов «Слуги» объяснил LB.ua результат голосования фракции так: «Люди Коломойского и «соросята» в партии устроили показательный демарш».

Сам Денис Шмыгаль после такого результата заявил, что «ничего страшного не произошло». «Это политический вопрос. Это не является секретом и камнем преткновения. Вопросов к программе нет, мы дальше по ней будем работать. Есть только политические вопросы», – подытожил он.