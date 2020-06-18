Белькова из "Батькивщины" сложила депутатский мандат

Депутат Верховной Рады Ольга Белькова из фракции "Батькивщины" сложила мандат.

В четверг украинский парламент досрочно прекратил ее полномочия голосами 343 депутатов.

"Сегодня вы рассматривает заявление от человека, который безоговорочно влюблен в парламентаризм. Парламент - выдающееся изобретение человечества, которое защищает нас от тирании и ведет нас вперед как общество. Для меня было честью быть депутатом седьмого, восьмого и девятого созывов... Это были необычайные восемь лет моей професиональной жизни. Но я влюблена в идею парламентаризма, а не в себя в этом зале", - сказала Белькова.

По ее словам, ей нужна перезагрузка и попросила считать ее "политиком запаса".

Напомним, что на парламентских выборах 2012 года Ольга Белькова была избрана народным депутатом Украины от партии "УДАР" №31 в списке.

В ноябре 2014 года Белькова прошла в парламент от партии "Блок Петра Порошенко" под номером 47.

С августа 2019-го - народный депутат Украины IX созыва от партии "Батькивщина", №17 в списке.