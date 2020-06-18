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Посольства Канады, США и Германии заявили о недопустимости вмешательство власти в правосудие

Сегодня состоится суд по делу Порошенко.

Посольства Канады, США и Германии заявили о недопустимости вмешательство власти в правосудие
Фото: Михаил Палинчак

Посольство Канады, США и Германии предостерегли руководство Украины от политического вмешательства в правосудие. Так, посольство Канады напомнило, что во время Революции Достоинства украинцы выступили за соблюдение порядка и закона.

В день суда над пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская Солидарность» Посольство Канады в Украине опубликовало заявление о недопустимости политического вмешательства со стороны властей в правосудие.

«Начиная с 2014 года, Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдение порядка и закона четко была высказана во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что власти их придерживаться.

Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое», - говорится в заявлении Посольства Канады твиттере.

Посольство США при этом отметило, что правосудие не должно использоваться для сведения счетов.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное на справедливое отношение к себе соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - говорится в сообщении посольства США.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что наблюдала за всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко и очень надеется, что ей не придется снова столкнуться с подобным опытом.

Напомним, сегодня состоится заседание Печерского суда по делу Петра Порошенко. Прокуратура ходатайствует об аресте лидера "Европейской солидарности".

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