Посольства Канады, США и Германии заявили о недопустимости вмешательство власти в правосудие

Посольство Канады, США и Германии предостерегли руководство Украины от политического вмешательства в правосудие. Так, посольство Канады напомнило, что во время Революции Достоинства украинцы выступили за соблюдение порядка и закона.

В день суда над пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская Солидарность» Посольство Канады в Украине опубликовало заявление о недопустимости политического вмешательства со стороны властей в правосудие.

«Начиная с 2014 года, Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдение порядка и закона четко была высказана во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что власти их придерживаться.

Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое», - говорится в заявлении Посольства Канады твиттере.

(1/2) Із 2014 року 🇺🇦 пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень.Наполеглива вимога суспільства дотримання #ПорядкуіЗакону чітко була висловлення у #РеволюціїГідності. Сьогодні ці принцими залишаються наріжними і #українці очікують, що уряд їх дотримуватиметься — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 18, 2020

Посольство США при этом отметило, что правосудие не должно использоваться для сведения счетов.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное на справедливое отношение к себе соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - говорится в сообщении посольства США.

В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 18, 2020

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что наблюдала за всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко и очень надеется, что ей не придется снова столкнуться с подобным опытом.

Пані Посол #Фельдгузен: «Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом».

#судовареформа — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) June 18, 2020

Напомним, сегодня состоится заседание Печерского суда по делу Петра Порошенко. Прокуратура ходатайствует об аресте лидера "Европейской солидарности".