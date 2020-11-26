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Україна вперше перетнула позначку у понад 15 тисяч хворих на коронавірус за добу

9 617 людей одужали, 225 - померли.

Україна вперше перетнула позначку у понад 15 тисяч хворих на коронавірус за добу
Фото: Макс Требухов

15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 955 осіб;
  • летальних випадків – 225;
  • одужало – 9 617 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 677 189 осіб;
  • одужало – 317 395 осіб;
  • летальних випадків – 11 717;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 64 019 випадків;
  • Вінницька область – 16 370 випадків;
  • Волинська область –22 906 випадків;
  • Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
  • Донецька область – 21 344 випадки;
  • Житомирська область – 27 926 випадків;
  • Закарпатська область – 22 425 випадків;
  • Запорізька область – 27 226 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
  • Київська область – 34 241 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 706 випадків;
  • Луганська область – 5 925 випадків;
  • Львівська область – 43 611 випадків;
  • Миколаївська область – 16 731 випадок;
  • Одеська область – 40 535 випадків;
  • Полтавська область – 20 204 випадки;
  • Рівненська область – 29 320 випадків;
  • Сумська область – 25 662 випадки;
  • Тернопільська область – 26 752 випадки;
  • Харківська область – 53 433 випадки;
  • Херсонська область – 9 345 випадків;
  • Хмельницька область – 27 703 випадки;
  • Черкаська область – 20 668 випадків;
  • Чернівецька область – 32 492 випадки;
  • Чернігівська область – 16 485 випадків.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 13 882 випадків коронавірусу за добу. 8 420 людей одужало, 229 - померли. 

Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисяч інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.

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