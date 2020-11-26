Україна вперше перетнула позначку у понад 15 тисяч хворих на коронавірус за добу

15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 955 осіб;

летальних випадків – 225;

одужало – 9 617 осіб;

здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 677 189 осіб;

одужало – 317 395 осіб;

летальних випадків – 11 717;

проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 64 019 випадків;

Вінницька область – 16 370 випадків;

Волинська область –22 906 випадків;

Дніпропетровська область – 33 115 випадків;

Донецька область – 21 344 випадки;

Житомирська область – 27 926 випадків;

Закарпатська область – 22 425 випадків;

Запорізька область – 27 226 випадків;

Івано-Франківська область – 34 045 випадків;

Київська область – 34 241 випадок;

Кіровоградська область – 4 706 випадків;

Луганська область – 5 925 випадків;

Львівська область – 43 611 випадків;

Миколаївська область – 16 731 випадок;

Одеська область – 40 535 випадків;

Полтавська область – 20 204 випадки;

Рівненська область – 29 320 випадків;

Сумська область – 25 662 випадки;

Тернопільська область – 26 752 випадки;

Харківська область – 53 433 випадки;

Херсонська область – 9 345 випадків;

Хмельницька область – 27 703 випадки;

Черкаська область – 20 668 випадків;

Чернівецька область – 32 492 випадки;

Чернігівська область – 16 485 випадків.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 13 882 випадків коронавірусу за добу. 8 420 людей одужало, 229 - померли.

Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисяч інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.