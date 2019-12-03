Российский "Мемориал" признал политзаключенным украинца Александра Марченко

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным гражданина Украины Александра Марченко.

Об этом говорится на сайте организации.

Сообщается, что украинца Александра Марченко задержали спецслужбы самопровозглашенной "ДНР" 17 декабря 2018 года. После двух месяцев в изоляторе "МГБ ДНР", 18 февраля 2019 года, Марченко доставили на границу Донецкой и Ростовской областей и передали представителям ФСБ России. Уголовное дело против Марченко возбудили только 30 апреля 2019 года. Почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов, а также в депортационном центре Краснодарского края. Однако Александра не выдворили в Украину, а поместили в следственный изолятор, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 226.1 УК).

По мнению следствия, Марченко с сообщником из России весной 2018 года разработал план покупки и провоза через российско-украинскую границу двух комплектов электровакуумных приборов (клистронов), предназначенных для использования в зенитно-ракетном комплексе модели С-300. Защита Марченко заявляла о его невиновности, пыточных условиях содержания в "ДНР" и о самооговоре, сделанном на границе по принуждению спецслужб.

"Мемориал" изучил доступные материалы по административным и уголовным делам и выяснил, что Марченко многократно и без проблем пересекал границу России, якобы уже осуществляя инкриминируемое ему приготовление к преступлению. "Однако толчком к преследованию стало только пребывание в изоляторе МГБ ДНР - на территории, где не действуют нормы украинского, российского и международного права, что вызывает недоверие к полученным там свидетельствам", - отмечают правозащитники. Однако даже они не стали причиной немедленного преследования — в России более двух месяцев Марченко под надуманными предлогами пребывал в спецприёмнике для административно арестованных и в Центре для иностранцев и лиц без гражданства.

В "Мемориале" связывают отсутствие следственных действий с переговорами Украины и России о формате "обмена пленными". "По сути, дело зависит не от сбора и исследования доказательств вины или невиновности Марченко, не от состязательного судебного процесса, а от непубличных договорённостей разных уровней. Мы полагаем, что лишение Марченко свободы мотивировано, с одной стороны, продолжающейся антиукраинской кампанией российских властей, а с другой - их стремлением обосновать тезис о масштабных внешних угрозах безопасности страны всё новыми искусственными «шпионскими» делами", - считают правозащитники.

Напомним, в октябре пророссийские боевики террористической группировки "ДНР" приговорили к 15 годам лишения свободы украинского журналиста Станислава Асеева, автора колонок для проекта "Радио Свобода. Донбас.Реалии".