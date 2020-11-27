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Відмова нардепа Андрійовича від мандату: ЦВК призначила довибори у Верховну Раду

Вибори призначені на 28 березня 2021 року.

Відмова нардепа Андрійовича від мандату: ЦВК призначила довибори у Верховну Раду
Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 після відмови нардепа від "Слуги народу" Зеновія Андрійовича від мандату.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Як повідомили у пресслужбі, до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України ЗІновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область), за особистою заявою.

"Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року. При цьому взято до відома, що виборчий процес вказаних проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року", - сказано у повідомленні.

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