Чернівці обирають міського голову

За інформацією “ОПОРИ”, на виборчих дільницях бракує скриньок.

Сьогодні, 29 листопада у Чернівцях триває день повторного голосування на виборах міського голови.

У "другий тур" пройшли Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" та Віталій Михайлішин, який кандидує від "Команда Михайлішина".

Cвій вибір мають зробити понад 185 тис. містян.

Як повідомили у поліції, станом на 08:00 112 дільниць на виборах міського голови Чернівців у другому турі відкрилися вчасно та без порушень.

Публічну безпеку та порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців.

Водночас спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували на виборчих дільницях недостатню кількість стаціонарних та переносних виборчих скриньок, розміщення кабінки одночасно для людей з інвалідністю та з підозрою на вірусні захворювання.

Нагадаємо, до Чернівецької міської ТВК надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій.