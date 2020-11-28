Вибори міського голови Чернівців опинилися під загрозою

До Чернівецької міської ТВК надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій.

До Центральної виборчої комісії надійшла інформація від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії щодо загрози належній організації та проведенню голосування у день повторного голосування на виборах Чернівецького міського голови 29 листопада 2020 року.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

До Чернівецької міської територіальної виборчої комісії надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, включених до складу комісій від цих організацій.

Зокрема, відкликати своїх представників хочуть місцеві організації Батьківщини"(216 членів ДВК), "Європейської солідарності" (128 членів ДВК), "Нашого краю" (85 членів ДВК), "Рідного міста" (15 членів ДВК).

При цьому в повідомленні зазначено, що до подань не надано заяв осіб про складення повноважень членів дільничних виборчих комісій.

"Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій – у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців", - заявили в ЦВК.

В ЦВК зазначили, що

місцеві організації партій не наділені повноваженнями відкликати кандидатури, подані ними до складу виборчих комісій;

повноваження членів дільничної виборчої комісії припиняються лише з моменту прийняття відповідного рішення територіальної виборчої комісії про зміни в складі дільничної виборчої комісії. До прийняття такого рішення члени дільничної виборчої комісії зобов’язані виконувати свої обов’язки;

неявка на засідання виборчої комісії у день голосування є одноразовим грубим порушенням законодавства про місцеві вибори та підставою для дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії;

територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог Кодексу.

"Центральна виборча комісії зі свого боку вживає заходів щодо забезпечення належної організації повторного голосування в місті Чернівці та закликає відповідні місцеві організації партій, членів виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу максимально відповідально та усвідомлено поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу", - зауважили в Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, на виборах мера Чернівців з показником в 29,13% лідирує кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук - власник низки чернівецьких закладів громадського харчування.На другому місці - Віталій Михайлишин від власної партії з показником у 21,43%.