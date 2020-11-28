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Біля музею Голодомору відслужили панахиду за жертвами трагедії

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів служіння.

Біля музею Голодомору відслужили панахиду за жертвами трагедії

В Києві біля Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" відслужили панахиду за жертвами трагедії.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив служіння.

На заході були присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, п'ятий президент України Петро Порошенко, народні депутати України.

В знак пам'яті люди палили лампадки та клали квіти до меморіалу.

Нагадаємо, Україна вшановує сьогодні день пам’яті жертв голодоморів: Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

Восени 1932 року комуністична влада розпочала спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного створення умов, несумісних із життям, за кілька місяців 32-33 років в Україні загинули мільйони людей.

Страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості жертв. За деякими оцінками, голодом закатовано понад 7 мільйонів українців.

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