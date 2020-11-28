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Всесоюзний перепис населення 1937 року показав реальну демографічну кризу, - СБУ

В Україні мало би нараховуватися на той момент 35 млн мешканців, а було лише 29.

Всесоюзний перепис населення 1937 року показав реальну демографічну кризу. 

Про це пише пресслужба СБУ у соцмережі Facebook.

“Мільйони українців загинули в часи Голодомору 1932-33 років. Але радянська влада не визнавала жодних натяків на створений нею геноцид. Про це свідчать розсекречені нині архіви”, – йдеться у повідомленні служби.

Радянські демографи очікували, що в Україні мало би нараховуватися на той момент 35 млн мешканців. Натомість перепис встановив тільки 29 млн, тобто практично на рівні 1926 року.

“Такий підсумковий звіт "не сподобався" очільникам компартії. Тож керівників перепису, зокрема й Олімпія Квіткіна, звинуватили у "заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр" і за традицією – розстріляли”, – зазначили у СБУ.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, Україна вшановує сьогодні, 28 листопада день пам’яті жертв голодоморів: Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду

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