Членам ДВК роздають по 50 бюлетенів, інші лежать на видному місці на стільчику.

На одній з виборчій дільниць у Чернівцях членам ДВК роздали не всі бюлетені.

Про це повідомила Громадянська мережа “ОПОРА”.

“На виборчій дільниці 730465, (КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці") спостерігач ОПОРИ зафіксував, що не всі бюлетені були роздані членам комісії на ранковому засіданні”, – йдеться у повідомленні.

Так, членам ДВК роздають по 50 бюлетенів, інші лежать на видному місці на стільчику. Таким чином, неможливо встановити, хто з членів комісії є відповідальним за їх збереження.

Фото: сайт ОПОРИ

Згідно із частиною 7 статті 247 Виборчого кодексу України голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців.

Передача виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, підписуючи відомість, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.

Нагадаємо, Чернівці сьогодні обирають міського голову. У "другий тур" пройшли Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" та Віталій Михайлішин, який кандидує від "Команда Михайлішина".