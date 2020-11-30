Клімкін, Рябошапка і Данилюк заявили про створення "Центру стійкості і розвитку держави"

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка і ексміністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк створили "Центр стійкості та розвитку держави".

Про створення на своїй сторінці у Facebook повідомив Рябошапка. За його словами, вони не можуть лишатися осторонь, "спостерігаючи знищення вже досягнутого та поступову руйнацію державності" в часи кризи. Чинна влада, за його словами, "неспроможна запропонувати суспільству адекватні рішення".

"Тому, маючи практичний досвід реалізації системних завдань та реформ у ключових державних сферах і роботи у кризових ситуаціях, ми вирішили об’єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити", - повідомив Рябошапка.

За його словами, пріоритетними напрямками стали національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція.

Як саме буде діяти цей центр - Рябошапка поки що не розповів.

Нагадаємо, що Руслан Рябошапка був призначений генпрокурором у червні 2019 року.

Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлювання недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці. "За" проголосували 263 нардепи. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що останньою крапкою стало непідписання Рябошапкою підозри п'ятому президентові Петру Порошенку.

Павло Клімкін був міністром закордонних справ з червня 2014 по серпень 2019. Нещодавно увійшов до складу наглядової ради благодійного фонду “Повернись живим”.

Олександр Данилюк був секретарем РНБО з травня по жовтень 2019. До цього з квітня 2016 по червень 2018 був міністром фінансів.