ЗМІ підрахували, скільки нардепів працюють в інтересах Коломойського та Ахметова

Як свідчать результати розслідування, близько 70 народних депутатів допомагають Коломойському і майже 100 - голосують в інтересах Ахметова.

Аналіз голосувань у Верховній Раді дозволяє зробити висновок про те, що низка народних депутатів працюють в інтересах українських олігархів Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

"Ми проаналізували дії нардепів і готові з висновками – близько 70 народних депутатів допомагають Коломойському і майже 100 - голосують в інтересах Ахметова", - стверджують автори розслідування.

Журналісти перелічили дії, які депутати здійснюють у інтересах олігархів. До їх числа відносять: написання вигідних олігархам законопроєктів та голосування за них, провалення голосувань за невигідні документи, подання правок до законопроєктів, подання позовів до судів та заяв у правоохоронні органи, інформаційні кампанії, тощо.

В рамках розслідування автори дослідили низку голосувань, зокрема непризначення колишнього ТОП-посадовця НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, законопроєкт про інвестнянь, подання до КСУ та інші.

Нагадаємо, Верховна Рада України за 2020 рік розглянула 1028 законопроєктів.