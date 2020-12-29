ТСК виявила нову схему ухилення від сплати акцизного податку на алкоголь

Акцизні марки, які мали бути утилізовані, наклеюють на продукцію і використовують.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету, виявила нову схему ухилення від сплати акцизного податку на алкогольні напої.

Про це йдеться у попередньому звіті ТСК.

Схема така: підприємство замовляє велику кількість акцизних марок - значно більше, ніж потрібно для щомісячного обсягу виробництва (на декілька років вперед) - і робить два платежі: один - акциз, другий - за акцизну марку.

Далі регіональні комісії зі знищення марок акцизного податку приймають рішення, щоб ці акцизні марки були утилізовані, а підприємству повертається акциз за кожну марку. Потім ці акцизні марки, які мали утилізувати, насправді не утилізують, а наклеюють на продукцію і використовують.

Станом на 1 травня 2020 року залишки марок акцизного податку становлять 163,5 млн штук, у тому числі 118 млн штук виключно по виробниках лікеро-горілчаної продукції.

Найбільші залишки марок акцизного податку:

ТзОВ НВП "Гетьман" – 18,7 млн штук;

ПрАТ "Люботинський завод «Продтовари»" – 17,4 млн штук;

ТОВ "Лікеро-горілчаний завод «Прайм»" – 16,7 млн штук;

ТОВ "Перший УГС" – 11,5 млн штук.

При цьому середньомісячна потреба в марці акцизного податку взагалі по всіх виробниках та імпортерах алкогольних напоїв - близько 50 млн штук. До їх складу входять і виробники лікеро-горілчаних напоїв, і виробники виноробної продукції, а також її імпортери.

Середньомісячна потреба в акцизній марці виключно виробниками лікеро-горілчаної продукції - 26,6 млн штук. Ймовірна сума збитків від існування такої схеми – 7-8 млрд грн щороку.

За січень-серпень 2019 року Державна фіскальна служба знищила 2 699 373 марки акцизного податку. З вересня 2019 року по квітень 2020 року Державна податкова служба акцизних марок не знищувала.

Нагадаємо, Рада підготувала звіт ТСК з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету. Зокрема, у звіті викладені обставини, зроблені в заяві колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського в інтерв'ю LB.ua про "скрутки" з ПДВ.

Згідно з документом, обсяги реалізованого фіктивного ПДВ через "скрутки" сягають близько 2,5 млрд грн щомісячно.