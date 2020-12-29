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СБУ заблокувала фінансування "ДНР" через постачання фармацевтичної продукції

За попередніми даними слідства, у 2020 році фігуранти здійснили постачання лікарських засобів на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.

СБУ заблокувала фінансування "ДНР" через постачання фармацевтичної продукції
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України заблокувала фінансування терористичної організації "ДНР" через масштабне незаконне постачання фармацевтичної продукції на тимчасово окуповані території.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Співробітники та слідчі спецслужби задокументували, що замовляли поставки "посадовці" та пов’язані з ними комерсанти з так званої "ДНР". Організатори реєстрували фіктивні фірми в Україні та кількох сусідніх державах. Між фірмами укладали фейкові зовнішньоекономічні контракти, за якими фармацевтичну продукцію нібито відправляли у треті країни транзитом через Росію. Проте, з території РФ лікарські засоби через тимчасово непідконтрольні українській владі прикордонні пункти перевозили на адресу донецьких комерсантів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, у 2020 році фігуранти здійснили постачання лікарських засобів на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що  отримавши продукцію, зловмисники брали участь та вигравали тендери, оголошені так званим "Міністерством охорони здоров'я ДНР". СБУ встановила факти сплати ними "податків і зборів" до бюджету терористичної організації.

Правоохоронці затримали у пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині вантажівку з фармацевтичною продукцією на майже 3 мільйони гривень. У ході обшуків за адресами фіктивних фірм у Харкові та Миколаєві вилучено комп’ютерну техніку, документи та печатки, що підтверджують протиправну діяльність.

Зараз виррішується питання щодо оголошення підозри  у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, 11 грудня Служба безпеки України викрила у Харкові діяльність організованої групи, учасники якої сприяли фінансуванню міжнародної терористичної організації.Правоохоронці затримали одного з фігурантів під час отримання понад 7 тисяч доларів США, які призначалися для фінансування однієї із терористичних організацій.

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