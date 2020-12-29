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ДСНС попереджає про пориви вітру і туман

Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту.

ДСНС попереджає про пориви вітру і туман
Фото: Макс Требухов

За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 29 грудня, вночі 30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с і тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На Київщині та у столиці до кінця доби 29 грудня, вночі та вранці 30 грудня утримаються пориви вітру 15-18 м/с і тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, попереджають у ДСНС.

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