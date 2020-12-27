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В Івано-Франківську спалахнула пожежа у приміщенні храму, є постраждалий

На місці пожежі отримав термічні опіки 57-річний чоловік.

Фото: ДСНС

У місті Івано-Франківськ по вулиці Чорновола виникла пожежа приміщення кімнати в прибудованій будівлі до Храму Преображення Господнього Української Православної Церкви.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено приміщення кімнати, меблі та речі, що знаходились всередині, на площі 10 м. кв.

Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної служби.

Оперативники врятували будівлю храму.

На місці пожежі отримав термічні опіки 57-річний чоловік, якого госпіталізували.

Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електрообігрівача. До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників.

Нагадаємо, у селі Грицеволя на Львівщині згоріла дерев'яна церква, у пожежі постраждав 17-річний хлопець.

У жовтні 2020 року в Івано-Франківській області горіла дерев'яна церква XIX століття.

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