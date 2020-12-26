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Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки

Росіянка порушила порядок в’їзду-виїзду до Криму.

Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну на три роки
Фото: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 26 грудня в аеропорті “Бориспіль” прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській блогерці.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Під час оформлення пасажирів авіарейса, що прибув з Туреччини, прикордонники виявили 26-річну росіянку, яка порушила порядок в’їзду-виїзду до Криму.

Порушницею виявилася російська блогерка.

“Іноземку охоронці кордону в Україну не пропустили та, крім того, на три роки заборонили їй в’їзд до нашої країни. Наразі росіянка чекає зворотного рейсу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російському рок-музиканту, актору та радіоведучому Петру Мамонову заборонили в’їзд в Україну.

Заборону на в’їзд в Україну на три роки через незаконне відвідування окупованого Криму отримала і ведуча новин російського телеканалу "РБК".

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