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Російському рок-музиканту Петру Мамонову заборонили в’їзд в Україну

Прикордонники зупинили музиканта в аеропорту "Бориспіль".

Російському рок-музиканту Петру Мамонову заборонили в’їзд в Україну
Фото: пресслужба прикордонників

Російському рок-музиканту, актору та радіоведучому Петру Мамонову заборонили в’їзд в Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Так, в аеропорту “Бориспіль” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» зупинили двох росіян, які порушили порядок в’їзду-виїзду до Криму.

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“Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту “Звуки Му”, актор та радіоведучий. Він разом із громадянкою РФ прямував в Україну, начебто, з приватною метою”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба прикордонників

Фото: пресслужба прикордонників

Встановлено, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

Прикордонники відмовили іноземцям в перетинанні кордону. Їм обом на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Росіяни відбули назад зворотним авіарейсом.

Нагадаємо, ведуча новин російського телеканалу "РБК" отримала заборону в’їзду в Україну на три роки через незаконне відвідування окупованого Криму.

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