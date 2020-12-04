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Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні (оновлено)

Фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала російська сторона, не зафіксовано.

Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні (оновлено)

Державна прикордонна служба України не фіксувала порушень, але перевіряє інформацію, поширену ФСБ Росії про стрілянину на кордоні, і місцевість, де нібито стався інцидент.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11:00, подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом. Зазначу, що прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували жодних пострілів поряд кордону з Росією. Крім того, російська сторона, до цього негайно не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону. На даний час додатково перевіряється ділянка місцевості, яку вказує суміжна сторона, де могло відбутися порушення кордону", - сказав він.

Співробітники ДПСУ поінформували про інцидент взаємодіючі органи. Також відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які повідомляє російська сторона.

Оновлення. Фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала російська сторона, не зафіксовано, інформує пресслужба ДПСУ.

"На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано. Також немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення російських прикордонників", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час прикордонно-представницької зустрічі на лінії кордону російські прикордонники наполягали на раніше наданій інформації, проте не змогли надати жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, в т.ч. слідів перетину кордону на місцевості. Російська сторона також не надала будь-якої інформації про особу, яка, за їх повідомленням, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати.

Напередодні ФСБ РФ заявило, що на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон. За їхніми словами, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, а інші втекли на територію України.

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