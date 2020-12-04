У Києві під будівлею Офісу президента відбулася акція "Національного корпусу", учасники якої вимагають звільнити з посади генпрокурорку Ірину Венедіктову, а також главу ОП Андрія Єрмака та його його заступника Олега Татарова.

Фото: Макс Требухов

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Організатори акції нагадали, що під час передвиборчої кампанії Зеленський обіцяв відставку будь-кому з його оточення, якщо той буде помічений у корупції. Проте, за словами активістів, зараз президент "системно покриває корупціонерів зі своєї команди".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"На днях відбулась ганебна подія - зрив затримання Олега Татарова у справі махінацій з квартирами для військовослужбовців. Очільниця ГПУ Венедіктова в останній момент відсторонила прокурорів, які вели цю справу, та призначила себе процесуальним керівником. За весь час роботи генпрокурора не відбулося жодної посадки корупціонера, за ґратами опиняються лише патріоти та націоналісти. Все це відбувається за прямою вказівкою Офісу Президента та самого Зеленського", - зазначалося в анонсі акції "Корупціонери з Офісу Президента - поза законом!".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 2 грудня у НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

У Бюро заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова "таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

У результаті таких дій детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

Микитась повідомив, що відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. Він зазначив, що "до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів" причетний нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров і розповів про "приховану частину айсберга в історії з рейдерством Укрбуду".

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров назвав чутками поширену Національним антикорупційним бюро інформацію щодо своєї причетності до "справи Микитася". Він вважає, що їх "поширює оточення глави НАБУ" Артема Ситника.