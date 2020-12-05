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На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1

Військовий на власному авто зіткнувся з мікроавтобусом.

На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1
Фото: пресслужба Нацполіції

На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє людей потрапили до лікарні.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

"Сьогодні, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянінове, співробітник БППОП "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова,  1981 р.н., повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Троє пасажирів з мікроавтобуса доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зараз місці події знаходяться керівництво ГУНП та співробітники слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, 13 листопада у Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані. За попередніми даними, таксист заснув за кермом.

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