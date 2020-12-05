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Нацполіція затримала у Києві нотаріуса на хабарі майже 1,2 млн грн

За скоєне може загрожувати позбавлення волі від трьох до восьми років.

Нацполіція затримала у Києві нотаріуса на хабарі майже 1,2 млн грн

Нацполіція затримала нотаріуса Київського міського округу на хабарі майже 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Над викриттям та документуванням групи зловмисників працювали оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

За даними слідства, до групи входили нотаріус Київського міського нотаріального округу та посередник.

Нотаріуса та її спільника затримали 4 грудня під час отримання останньої частини неправомірної вигоди – 25 000 доларів США. Раніше було задокументовано одержання ними ще двох «траншів» - 16 тисяч доларів США та 28 тисяч гривень.

Загальна сума неправомірної вигоди в еквіваленті національної валюти – майже 1 млн 200 тис. грн.

“Майже 1,2 мільйона гривень «винагороди» вони вимагали за сприяння у безперешкодній державній реєстрації речових прав на завод та вплив на реєстратора. А у разі відмови від їхніх послуг - обіцяли створити проблеми з реєстрацією. Треба зазначити, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень”, – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування кримінального провадження буде перевірятися причетність державного реєстратора однієї з райдержадміністрацій столичного регіону та інших осіб до вчинення цього злочину.

Наразі нотаріус та посередник затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

За скоєне підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження щодо ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Серед підозрюваних: перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів, екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

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