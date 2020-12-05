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Через перші заморозки українців просять бути обережними на водоймах

У МВС просять виходити на лід тільки за стійкої морозної погоди.

Через перші заморозки українців просять бути обережними на водоймах
Фото: пресслужба МВС

Україну накрили перші заморозки, а річки вкрилися занадто тонкою кригою.

У Міністерстві внутрішніх справ радять бути дуже обережними поблизу та на водоймах.

У МВС просять виходити на лід тільки за стійкої морозної погоди.

Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого невідомі, переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях.

Також заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід, збиратися на кризі великими групами в одному місці.

Не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок, у випадку швидкої течії річки у цьому місці, у разі виникнення вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів, у випадку різного забарвлення льоду і під час сильного перепаду температури й потепління;

Правоохоронці застерігають від вживання спиртних напоїв біля водойм і закликають пильнувати за дозвіллям дітей та пояснювати їм небезпеку тонкої криги.

Нагадаємо, сьогодні у Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси.

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