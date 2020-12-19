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На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили майже 25 тис. таблеток та ампул

Наразі встановлюють осіб, причетних до злочину.

Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Республікою Білорусь виявили контрабандні товари, які порушники переправляли до України.

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

Про можливий злочин дізналися оперативні прикордонники Луцького загону.

“Військовослужбовці відділу типу «С» Луцького загону та відділення "Грабове" на ділянці кордону неподалік від населеного пункту Кошари виявили чотирьох осіб, які з пакунками лісосмугою рухалися від кордону. Помітивши правоохоронців, чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Всього зловмисники намагалися незаконно перенести з Білорусі до України 2000 пачок цигарок білоруського виробництва, більше 17 тис. таблеток, понад 7 тис. ампул, 270 флаконів та 42 упаковки різних лікарських засобів.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у морському порту на Одещині викрили контрабанду кокаїну вартістю 12 млн доларів. Наркотики прибули в Україну з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Раніше СБУ затримала учасників угруповання, яке збувало наркотики у 15 областях України. Зловмисники налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу.

У жовтні в Одесі СБУ вилучила 750 кг психотропу, який використовують терористи "Ісламської держави".На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.

Цього місяця Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальному переправленні анаболічних препаратів у ЄС та Росію.

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