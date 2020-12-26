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Окупанти обстріляли приватний будинок у Водяному

Минулої доби на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Окупанти обстріляли приватний будинок у Водяному
Фото: glavcom.ua

Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку РФ.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Всі порушення було відмічено неподалік Водяного, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику відповідь. 

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 24 грудня на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.

З початку 2020 року у бойових діях на Донбасі загинуло майже пів сотні українських військових, поранено понад 300 бійців.

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