Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
У Росії подружжя відправили до колонії через весільне фото з ФСБшником
У Росії подружжя відправили до колонії через весільне фото з ФСБшником
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік
НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДСНС попередила про ожеледицю та "жовтий" рівень небезпеки через пориви вітру

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту. 

ДСНС попередила про ожеледицю та "жовтий" рівень небезпеки через пориви вітру
Фото: Макс Требухов

У п'ятницю, 25 грудня, у східній та північно-східній частині України очікуються снігопади та налипання мокрого снігу на дорогах.

Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Також зазначається, що на дорогах буде ожеледиця, а у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, "жовтий").

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також