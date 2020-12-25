ДСНС попередила про ожеледицю та "жовтий" рівень небезпеки через пориви вітру

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

У п'ятницю, 25 грудня, у східній та північно-східній частині України очікуються снігопади та налипання мокрого снігу на дорогах.

Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Також зазначається, що на дорогах буде ожеледиця, а у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, "жовтий").

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.