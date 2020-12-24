Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке у Київській області спеціалізувалося на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.

Зловмисники могли завдати державі збитки на майже 20 мільйонів у гривневому еквіваленті, повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.

За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані "підробки" мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.

"Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур", - сказано в повідомленні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, торік у Києві затримали фальшивомонетників майже з 1 млн підроблених євро