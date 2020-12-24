Справа Татарова має залишатися в НАБУ, - САП (оновлено)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура прокоментувала рішення керівництва Офісу генерального прокурора про передачу провадження, в якому фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

У САП заявляють, що справа Татарова має залишатися в НАБУ.

"Прийняття рішення про передачу справи до СБУ у той спосіб, як це було зроблено, свідчить про безпрецедентну та виняткову увагу Офісу Генерального прокурора до цієї конкретної справи. У сукупності з тим фактом, що підозрюваним у справі є високопосадовець Офісу Президента, може справляти у громадськості враження упередженості з боку Офісу Генерального прокурора стосовно вищих посадових осіб, що, у свою чергу, вкрай негативно відбивається на авторитеті прокуратури в цілому, а також підриває впевненість громадян у рівності всіх перед законом та віру у верховенство права", - йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою САП ввечері 24 грудня.

У відомстві наголошують, що суд зобов'язав генерального прокурора здійснити дію, яку генеральний прокурор як посадова особа не має повноважень здійснювати.

"Ст. 36 КПК України прямо забороняє прийняття рішень про доручення досудового розслідування іншому органу у справах підслідних НАБУ будь-якими службовими особами, у тому числі Генеральним прокурором. За таких обставин Офісу Генерального прокурора доцільним було б звернення до слідчого судді в порядку ст. 380 КПК України з проханням роз'яснити рішення", - пояснили у САП.

Як зазначається, сам факт того, що до слідчого судді не звернулися з проханням про роз'яснення, також свідчить про "особливий і нетиповий характер дій керівництва Офісу Генерального прокурора у цій конкретній справі".

У САП закликали всіх посадових осіб, причетних до функціонування системи кримінальної юстиції у сфері боротьби з високопосадовою корупцією, керуватися при прийнятті власних рішень "принципами неухильного слідування закону, забезпечення інтересів ефективності розслідування, поводження у спосіб, що не давав би приводів сумніватися в безсторонності слідчих, детективів, прокурорів та слідчих суддів".

Оновлено. В Офісі генпрокурора заявляють, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає, передає "Інтерфакс-Україна".

"Усі рішення прийняті Офісом генпрокурора на підставі рішення суду, і вони ґрунтуються виключно на вимогах кримінального процесуального законодавства та Конституції України. Будь-якого втручання в законну діяльність і розслідування кримінальних проваджень НАБУ Офіс генпрокурора не здійснює і не здійснював", - заявляють у ОГУ.

Повідомляється, що постанову про зміну підслідності розслідування цієї справи прийняв 23 грудня 2020 року заступник генпрокурора Олексій Симоненко на підставі рішення Печерського суду.

"Рішення Печерського районного суду Києва від 14 грудня 2020 року щодо скарги сторони захисту зобов'язує генпрокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити проведення досудового розслідування в ньому іншому органу. При цьому суд констатував, що НАБУ виступати органом досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні не може. Це рішення генпрокурора оскаржували в апеляційній і касаційній інстанціях. Ухвалою Верховного Суду, яка надійшла до Офісу генпрокурора 23 грудня 2020 року, рішення Печерського райсуду залишено в силі, й воно було виконано", - йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

За інформацією відомства, оскільки після зміни групи прокурорів у провадженні виникли суперечності, "генпрокурор із метою усунення можливих сумнівів у неупередженості під час прийняття процесуальних рішень виніс постанову про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури і генерального прокурора в цьому кримінальному провадженні". Отже, як пояснюють у пресслужбі, повноваження було покладено на заступника генпрокурора Олексія Симоненка, який і виконав рішення суду про зміну органу досудового розслідування".

У відповіді Офісі генпрокурора зазначається, що суд обґрунтовував своє рішення тим, що жоден із фігурантів не належить до суб'єктів, підслідних НАБУ, а "розмір предмета злочину в 250 тис. грн" (сума ймовірних розкрадань у 250 тис. грн - ред.) також нижче, ніж для злочинів, що розслідує НАБУ.

Раніше стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ.

Сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Однак ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. За даними джерел, відповідне рішення підписав заступник Офісу генпрокурора Олексій Симоненко.

Пізніше стало відомо, що засідання з обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на понеділок, 28 грудня, оскільки після передачі справи від НАБУ до СБУ невідомо, хто має представляти звинувачення.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу - ДБР. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно ВАКС. Відповідно, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

2 грудня в НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу Татарова. Заступника керівника Офісу президента підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа й забудовника Максима Микитася.

18 грудня заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).