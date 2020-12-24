Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ГоловнаПраво

Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо ексзаступника голови МВС Ратушняка

З жовтня 2014 року Ратушняк перебуває в розшуку.

Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо ексзаступника голови МВС Ратушняка
Фото: racurs.ua

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про проведення спеціального (заочного) розслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, який є підозрюваним у справі про вбивство учасників Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва задоволив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника Міністра внутрішніх справ України, який наразі переховується від органів слідства та суду", - сказано в повідомленні.

Ратушняка підозрюють у перевищенні службових повноважень та організації умисних убивств на Майдані.

З жовтня 2014 року Ратушняк перебуває в розшуку.

Учора суд знову дозволив заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також