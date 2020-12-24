Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо ексзаступника голови МВС Ратушняка

З жовтня 2014 року Ратушняк перебуває в розшуку.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про проведення спеціального (заочного) розслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, який є підозрюваним у справі про вбивство учасників Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва задоволив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника Міністра внутрішніх справ України, який наразі переховується від органів слідства та суду", - сказано в повідомленні.

Ратушняка підозрюють у перевищенні службових повноважень та організації умисних убивств на Майдані.

З жовтня 2014 року Ратушняк перебуває в розшуку.

Учора суд знову дозволив заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка.