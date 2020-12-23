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Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського через загибель бійця на Донбасі

Морпіх Ярослав Журавель був поранений поблизу Зайцева в липні 2020 року.

Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського через загибель бійця на Донбасі
Сергій Журавель з портретом загиблого сина на мітингу під ОПУ

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля, зобов’язавши Держбюро розслідувань відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

Сергій Журавель звинувачує Володимира Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина, повідомляє Радіо Свобода.

За словами батька, раніше він звертався до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити провадження, однак з обох відомств отримав "відписки". Тоді він звернувся до Печерського й Шевченківського райсудів Києва.

"Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський - поки що ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР. Через 10-12 днів має бути реакція", - сказав батько загиблого.

Нагадаємо, що 13 липня бойовики обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя поблизу населеного пункту Зайцеве. Отримавши підтвердження "режиму тиші", група евакуації в білих шоломах із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла загиблого декількох метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. Цієї миті противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.

У ЗМІ розповсюдили відео з коптера, на якому видно, як поранений український військовослужбовець сам собі надає допомогу. Це був Ярослав Журавель, який згодом помер, не дочекавшись евакуації. Ярослав Журавель був командиром відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти. Йому було 40 років. У нього залишилися дружина і двоє дочок.

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